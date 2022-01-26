- 26 Oca 2022 - 18:14 G: 26 Oca 2022 - 18:20

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Skandal İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Kadir’e karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın imaj değişikliği şok etti. Halit Özgür Sarı’nın bu halini görenler ise tanıyamadı. Milyonları ikiye ayıran Sarı, “Bu kim be” yorumlarını arka arkaya aldı.

Başrollerinde yer aldığı Kardeşlerim dizisinden ayrılarak; dizide yeni bir döneme imzasını atan Halit Özgür Sarı, vedasıyla çok konuşulmuştu. 29. Bölümüyle ekranlardan ayrılan Halit Özgür Sarı’nın son hali ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar..

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26 Oca 2022 - 18:14 Ankara- Yaşam

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