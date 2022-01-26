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26 Oca 2022 - 21:39

Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Kadir’e karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı’nın imaj değişikliği şok etti. Halit Özgür Sarı’nın bu halini görenler ise tanıyamadı. Milyonları ikiye ayıran Sarı, “Bu kim be” yorumlarını arka arkaya aldı.