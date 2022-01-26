- 26 Oca 2022 - 21:40

Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da bir aşk bombası daha patladı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, yarışma sonrasında patlak vermişti. Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenen ikilinin sır gibi sakladığı ilişkileri bir anda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise son durumdaki halleri dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı gibi iki büyük aşk yaşayan ismin bulunması akıllarda “Kavga edecekler” algısını oluşturmuştu. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını, ikisinin de profesyonel sporcu olduklarını dile getirmesi yeri göğü inletmişti ama son halleri dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Oca 2022 - 21:40 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu... mask
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu...
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be”
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor! mask
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor!
Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Azra Akın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Kıvanç Tatlıtuğ İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
İclal Aydın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Reha Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
İclal Aydın’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Reha Özcan İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Özgü Kaya’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Berker Güven İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Geçmişten Günümüze Survivor Şampiyonları! Arka Sokaklar Oyuncusundan Başlıyor, İsmail Balaban'dan Bitiyor! mask
Geçmişten Günümüze Survivor Şampiyonları! Arka Sokaklar Oyuncusundan Başlıyor, İsmail Balaban'dan Bitiyor!
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı! mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Taş Üstünde Taş Kalmadı!
Survivor Nisa İle Barış Ayrılık Sebebi Merak Uyandırdı? İşte Nisa Ve Barış'ın Neden Ayrıldı? mask
Survivor Nisa İle Barış Ayrılık Sebebi Merak Uyandırdı? İşte Nisa Ve Barış'ın Neden Ayrıldı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be” mask
Kardeşlerim Dizisinin Kadir’inden Şok Eden İmaj Değişikliği! Halit Özgür Sarı’yı Gören Tanıyamadı, Milyonlar İkiye Ayrıldı! “Bu Kim Be”
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu... mask
Gülşen’den Leopar Desenli Fizik Şov Geldi! İncecik Belini Kanıtladı, Nefesleri Kesti! Cesur Paylaşımların Kadını Oldu...
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor! mask
Hadise’den Kıpkırmızı, Ateş Atan Pozlar! Aşk Yaradı, Bir Bakan Bir Daha Baktı! Görenlerin Nefesi Kesiliyor!
Hangi Burç Altın Bileziğini Koluna Erken Takar? İşte Erken Yaşta Meslek Sahibi Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Altın Bileziğini Koluna Erken Takar? İşte Erken Yaşta Meslek Sahibi Olan Burçlar…
Görkem Sevindik’in Türkan Şoray Bağlantısı Deprem Yarattı! Onay Bile Almıştı, Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsimle… mask
Görkem Sevindik’in Türkan Şoray Bağlantısı Deprem Yarattı! Onay Bile Almıştı, Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Meğer O İsimle…
Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Almila Ada’nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Melisa Berberoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status