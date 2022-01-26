Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı gibi iki büyük aşk yaşayan ismin bulunması akıllarda “Kavga edecekler” algısını oluşturmuştu. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını, ikisinin de profesyonel sporcu olduklarını dile getirmesi yeri göğü inletmişti ama son halleri dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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