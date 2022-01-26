- 26 Oca 2022 - 18:38 G: 26 Oca 2022 - 18:45

Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da bir aşk bombası daha patladı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, yarışma sonrasında patlak vermişti. Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenen ikilinin sır gibi sakladığı ilişkileri bir anda ortaya çıkmıştı. Şimdi ise son durumdaki halleri dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı gibi iki büyük aşk yaşayan ismin bulunması akıllarda “Kavga edecekler” algısını oluşturmuştu. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını, ikisinin de profesyonel sporcu olduklarını dile getirmesi yeri göğü inletmişti ama son halleri dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 18:38 Ankara- Yaşam

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Survivor’un Eski Aşıkları Birbirine Girdi! Öpüşürken Yakalanmışlardı, Son Halleri Şok Etti! Hayranları Yıkıldı, Son Nokta Konuldu! Neler Oluyor? mask
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