Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’dan kahreden, acı haber geldi. Tam ülkeyi terk edecekken yaşadıkları ise ağızları açık bıraktı. Başına gelen bela hayranlarını hem hüngür hüngür ağlattı, hem de “Yok artık” dedirtti. Yorumları arka arkaya alan başarılı şef adayı, delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elendikten sonra akılları yerinden eden Pelin Zaman, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Paylaşımlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Pelin Zaman, Danilo Zanna, Hasan Biltekin ve Emre Büber’le aşk iddialarına karışmıştı. Şimdi ise Pelin Zaman’dan acı haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.