Masterchef Pelin’den Üzen Haber Geldi! Tam Ülkeyi Terk Edecekken, Başına Gelen Bela… “Yok Artık” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından elendikten sonra akılları yerinden eden Pelin Zaman, sosyal medyayı ise aktif bir şekilde kullanmaya başladı. Paylaşımlarıyla bir bakanı bir daha baktıran Pelin Zaman, Danilo Zanna, Hasan Biltekin ve Emre Büber’le aşk iddialarına karışmıştı. Şimdi ise Pelin Zaman’dan acı haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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