- 26 Oca 2022 - 22:46

Survivor Nisa’nın Sırrı Çözüldü! Görenler Meraktan Çılgına Dönmüştü, Kimse Bunu Beklemiyordu! Meğer 8 ve 4…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star heyecanı kaldığı yerden devam ediyor! Survivor All Star kadrosunda bulunan Nisa Bölükbaşı ise 2020 yılında olduğu gibi All Star döneminde de yıldız gibi parlayan isim, tişörtünde yazan 81134’ün anlamı ortaya çıktı. Görenleri çılgına çeviren bu durum ise şok etti! Meğer 8 ve 4’ün anlamı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Akılları yerinden çıkaracak şekilde iki takım mücadele ederken; Nisa Bölükbaşı ise takımı için hırsıyla savaşmaya devam ediyordu.

Sempatik tavırları ve güzelliğiyle akıllara kazınan Survivor Nisa’nın tişörtünde yer alan numaraların anlamı ise ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 22:46 Ankara- Yaşam

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