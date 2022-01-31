- 31 Oca 2022 - 00:38 G: 31 Oca 2022 - 01:16

Ankara 31 Ocak 2022 Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da Kar Yağacak Mı, Havalar Isınacak Mı? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

İstanbul’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren kar yağışı başkent Ankara’da da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın dört bir yanını kaplayan beyaz örtü, trafikten eğitime yaşamın her alanını etkiler hale geldi. Sizde Ankara'da yağacak olan kar durumunu ve 5 günlük hava durumunu merak ediyorsanız işte size detaylar...

İstanbul’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren kar yağışı başkent Ankara’da da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın dört bir yanını kaplayan beyaz örtü, trafikten eğitime yaşamın her alanını etkiler hale geldi.

Öte yandan bugün iş ya da eğitim nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalacak olan başkentliler, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, havalar ısınacak mi? İşte 31 Ocak 2022 Ankara 5 günlük hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Web Sayfasında Ankara 5 Günlük Hava Durumu İncelendiğinde

31 Ocak Pazartesi   : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -4 ile +2 sıcaklık var.

01 Şubat Salı           : Kar Yok            Sıcaklık: -8 ile +2 sıcaklık var.

02 Şubat Çarşamba : Kar Yağışı Var Sıcaklık: +1 ile +8 sıcaklık var.

03 Şubat Perşembe  : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -+4  ile +6 sıcaklık var.

04 Şubat Cuma          Kar Yağışı Var Sıcaklık: +2 ile +4 sıcaklık var.


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

31 Oca 2022 - 00:38 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu
Ankara'da Yeni Simit Fiyatlarını Görenleri Şok Etti? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Yeni Simit Fiyatlarını Görenleri Şok Etti? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Ankara Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Ankara Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Ankara Elmadağ Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Elmadağ’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Elmadağ Yol Tarifi mask
Ankara Elmadağ Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Elmadağ’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Elmadağ Yol Tarifi
Etimesgut - Kızılay Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Etimesgut’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Etimesgut Yol Tarifi mask
Etimesgut - Kızılay Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Etimesgut’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Etimesgut Yol Tarifi
Ankara Sincan Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Sincan’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Sincan Yol Tarifi mask
Ankara Sincan Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Sincan’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Sincan Yol Tarifi
Gölbaşı’nda Nereye Gidilir? İşte Ankara Gölbaşı’nda Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Gölbaşı’nda Nereye Gidilir? İşte Ankara Gölbaşı’nda Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Altındağ’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Altındağ’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Altındağ’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Altındağ’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Kahramankazan’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Kahramankazan Yol Tarifi mask
Ankara Kahramankazan Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Kahramankazan’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara - Kahramankazan Yol Tarifi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu
Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak Merak Uyandırdı! Bu Akşam Kar Yağacak Mı? Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak mask
Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak Merak Uyandırdı! Bu Akşam Kar Yağacak Mı? Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu
Ankara'da Yeni Simit Fiyatlarını Görenleri Şok Etti? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi? mask
Ankara'da Yeni Simit Fiyatlarını Görenleri Şok Etti? Simit Fiyatı 2022 Ne Kadar Oldu? Ankara'da Simit'e Zam Mı Geldi?
Ankara Elektrik Kesintisi! 30 Ocak 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 30 Ocak 2022 Pazar Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Ankara Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Keçiören’de Nereye Gidilir? İşte Ankara Keçiören’de Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler! mask
Nallıhan’da Nereye Gidilir? İşte Ankara Nallıhan’da Kesinlikle Görmeniz ve Gitmeniz Gereken O Yerler!
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Hafta Sonu Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 29 Ocak 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Hafta Sonu Su Kesintileri
Ankara Elmadağ Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Elmadağ’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Elmadağ Yol Tarifi mask
Ankara Elmadağ Arası Kaç Km? Kaç Saat Sürer? Arabayla, Otobüsle, Elmadağ’a Nasıl Gidilir? İşte Ankara – Elmadağ Yol Tarifi
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz 5 Gün Kabus Olacak! Tüm Şehir Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 31 Ocak Hava Durumu
Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak Merak Uyandırdı! Bu Akşam Kar Yağacak Mı? Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak mask
Ankara'da Kar Ne Zamana Kadar Yağacak Merak Uyandırdı! Bu Akşam Kar Yağacak Mı? Ankara'da Havalar Ne Zaman Isınacak
Survivor Adasında Aşk Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı! Sude'nin Gözyaşları Sel Oldu... Mert ve Sude Olayı Geceye Damga Vurdu! Ogeday da... mask
Survivor Adasında Aşk Dedikodusu Ortalığı Karıştırdı! Sude'nin Gözyaşları Sel Oldu... Mert ve Sude Olayı Geceye Damga Vurdu! Ogeday da...
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da Kar Yağacak Mı, Havalar Isınacak Mı? İşte 31 Ocak 2022 Ankara 5 Günlük Hava Durumu? mask
Ankara Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da Kar Yağacak Mı, Havalar Isınacak Mı? İşte 31 Ocak 2022 Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu mask
Ankara Gece Beyaza Büründü! Öyle Bir Kar Yağıyor ki; Nefes Almak Bile Zorlaşıyor 31 Ocak Ankara Hava Durumu
Sürprizlerle Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Her Anı Farklı O Burçlar... mask
Sürprizlerle Dolu Burçlar Hangisidir? İşte Her Anı Farklı O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status