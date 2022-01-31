Ankara 31 Ocak 2022 Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da Kar Yağacak Mı, Havalar Isınacak Mı? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?

İstanbul’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren kar yağışı başkent Ankara’da da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın dört bir yanını kaplayan beyaz örtü, trafikten eğitime yaşamın her alanını etkiler hale geldi.

Öte yandan bugün iş ya da eğitim nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalacak olan başkentliler, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, havalar ısınacak mi? İşte 31 Ocak 2022 Ankara 5 günlük hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Web Sayfasında Ankara 5 Günlük Hava Durumu İncelendiğinde

31 Ocak Pazartesi : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -4 ile +2 sıcaklık var.

01 Şubat Salı : Kar Yok Sıcaklık: -8 ile +2 sıcaklık var.

02 Şubat Çarşamba : Kar Yağışı Var Sıcaklık: +1 ile +8 sıcaklık var.

03 Şubat Perşembe : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -+4 ile +6 sıcaklık var.

04 Şubat Cuma Kar Yağışı Var Sıcaklık: +2 ile +4 sıcaklık var.



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