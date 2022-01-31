Ankara 31 Ocak 2022 Meteoroloji Saatlik Hava Durumu! Ankara’da Kar Yağacak Mı, Havalar Isınacak Mı? İşte Ankara 5 Günlük Hava Durumu?
İstanbul’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren kar yağışı başkent Ankara’da da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın dört bir yanını kaplayan beyaz örtü, trafikten eğitime yaşamın her alanını etkiler hale geldi. Sizde Ankara'da yağacak olan kar durumunu ve 5 günlük hava durumunu merak ediyorsanız işte size detaylar...
İstanbul’da hayatı neredeyse durma noktasına getiren kar yağışı başkent Ankara’da da etkisini göstermeye başladı. Ankara’nın dört bir yanını kaplayan beyaz örtü, trafikten eğitime yaşamın her alanını etkiler hale geldi.
Öte yandan bugün iş ya da eğitim nedeniyle dışarıda olmak zorunda kalacak olan başkentliler, konuyla ilgili sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara meteoroloji saatlik hava durumu nasıl? Ankara’da kar yağacak mı, havalar ısınacak mi? İşte 31 Ocak 2022 Ankara 5 günlük hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Web Sayfasında Ankara 5 Günlük Hava Durumu İncelendiğinde
31 Ocak Pazartesi : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -4 ile +2 sıcaklık var.
01 Şubat Salı : Kar Yok Sıcaklık: -8 ile +2 sıcaklık var.
02 Şubat Çarşamba : Kar Yağışı Var Sıcaklık: +1 ile +8 sıcaklık var.
03 Şubat Perşembe : Kar Yağışı Var Sıcaklık: -+4 ile +6 sıcaklık var.
04 Şubat Cuma Kar Yağışı Var Sıcaklık: +2 ile +4 sıcaklık var.
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31 Oca 2022 - 00:38 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.