- 27 Oca 2022 - 12:33 G: 27 Oca 2022 - 12:37

Serenay Sarıkaya’nın Saldırganı Hakkında Şok Gerçek! Yer Gök İnledi, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Deliriyor! Meğer…

Bir süredir yaşadığı talihsiz saldırı ile gündemlerde olan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Kendisi gibi zor durumlar ile karşılaşan kadınlara seslenen Serenay Sarıkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir süredir yaşadığı talihsiz saldırı ile gündemlerde olan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Kendisi gibi zor durumlar ile karşılaşan kadınlara seslenen Serenay Sarıkaya, kadın takipçilerini o uygulamaya yönlendirdi. Öte yandan Serenay Sarıkaya’ya saldıran saldırgan ile ilgili gerçekler de ortaya bir bir çıkmaya başladı. Peki, Serenay Sarıkaya, uğradığı saldırı ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya’ya saldıran kişi kim çıktı? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Oca 2022 - 12:33 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?” mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?”
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Hadise’nin Bahara Düğünü Var! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar Şaşkın Ama Çok Mutlu Oldu! mask
Hadise’nin Bahara Düğünü Var! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar Şaşkın Ama Çok Mutlu Oldu!
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Bu Kez de Çağatay ve Ender Evleniyor! Dizi Esra Erol’a Döndü, Önüne Gelen Evleniyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Bu Kez de Çağatay ve Ender Evleniyor! Dizi Esra Erol’a Döndü, Önüne Gelen Evleniyor!
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Doğal Haliyle Şok Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Öyle Bir Hale Geldi Ki… mask
Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Doğal Haliyle Şok Etti! Kimse Bunu Beklemiyordu, Akıllar Yerinden Çıktı! Öyle Bir Hale Geldi Ki…
Survivor Hikmet Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! Oyun Alanına Bile Dönmedi! Araya Sağ Kol Girdi, “Rezillik” Yaşattı! Takım Kafasını Toprağa Gömecek! mask
Survivor Hikmet Acun Ilıcalı’ya Resti Çekti! Oyun Alanına Bile Dönmedi! Araya Sağ Kol Girdi, “Rezillik” Yaşattı! Takım Kafasını Toprağa Gömecek!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılık Sebepleri Ortaya Çıktı! Büyük Aşka Neden Gölge Düştü? Hande Erçel’den İlk ve Son Açıklama Geldi! mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Ayrılık Sebepleri Ortaya Çıktı! Büyük Aşka Neden Gölge Düştü? Hande Erçel’den İlk ve Son Açıklama Geldi!
STAR TV ve FOX TV’den Seyirciyi Şok Eden FİNAL Kararı! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi... mask
STAR TV ve FOX TV’den Seyirciyi Şok Eden FİNAL Kararı! O Dizilerin Sonu Geldi, Biletleri Kesildi! Arka Arkaya Vedalar Geldi...
Survivor Ayşe’den Alev Alev Yakan Pozlar! Minicik Eteğinin Derin Yırtmacından Bacağını Çıkarıp… Sessiz Sedasız Evlendiği Konuşuluyordu… mask
Survivor Ayşe’den Alev Alev Yakan Pozlar! Minicik Eteğinin Derin Yırtmacından Bacağını Çıkarıp… Sessiz Sedasız Evlendiği Konuşuluyordu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kanal D Bir Yapımın Daha Ayağını Kırdı! Final Tarihi Ortaya Çıktı, Üzeri Karalandı! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak! mask
Kanal D Bir Yapımın Daha Ayağını Kırdı! Final Tarihi Ortaya Çıktı, Üzeri Karalandı! Bundan Sonra Bir Bölüm Bile Olmayacak!
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Değişiklik! Nalan’ın Nutku Tutuldu, Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Camdaki Kız Dizisinde Skandal Değişiklik! Nalan’ın Nutku Tutuldu, Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık” Sosyal Medya Sallanıyor!
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor?
Aşk Mantık İntikam Dizisine Yeni Kan! Ortalık Karmakarışık Olacak, Ozan Hapı Yuttu! Esra İçin Yeni Dönem Başlıyor! Neler Oluyor? mask
Aşk Mantık İntikam Dizisine Yeni Kan! Ortalık Karmakarışık Olacak, Ozan Hapı Yuttu! Esra İçin Yeni Dönem Başlıyor! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?” mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?”
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status