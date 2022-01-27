Serenay Sarıkaya’nın Saldırganı Hakkında Şok Gerçek! Yer Gök İnledi, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Deliriyor! Meğer…

Bir süredir yaşadığı talihsiz saldırı ile gündemlerde olan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Kendisi gibi zor durumlar ile karşılaşan kadınlara seslenen Serenay Sarıkaya, kadın takipçilerini o uygulamaya yönlendirdi. Öte yandan Serenay Sarıkaya’ya saldıran saldırgan ile ilgili gerçekler de ortaya bir bir çıkmaya başladı. Peki, Serenay Sarıkaya, uğradığı saldırı ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya’ya saldıran kişi kim çıktı? İşte, detaylar…



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