Serenay Sarıkaya’nın Saldırganı Hakkında Şok Gerçek! Yer Gök İnledi, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Deliriyor! Meğer…
Bir süredir yaşadığı talihsiz saldırı ile gündemlerde olan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Kendisi gibi zor durumlar ile karşılaşan kadınlara seslenen Serenay Sarıkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir yaşadığı talihsiz saldırı ile gündemlerde olan Serenay Sarıkaya, konuyla ilgili ilk açıklamasını gerçekleştirdi. Kendisi gibi zor durumlar ile karşılaşan kadınlara seslenen Serenay Sarıkaya, kadın takipçilerini o uygulamaya yönlendirdi. Öte yandan Serenay Sarıkaya’ya saldıran saldırgan ile ilgili gerçekler de ortaya bir bir çıkmaya başladı. Peki, Serenay Sarıkaya, uğradığı saldırı ile ilgili ne dedi? Serenay Sarıkaya’ya saldıran kişi kim çıktı? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 12:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.