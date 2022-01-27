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27 Oca 2022 - 12:36

Survivor Evrim’den Nisa’ya Tokat Gibi Gönderme! Ogeday Anında Müdahalede Bulundu! Barış Hayranları Çileden Çıktı! “Ne Diyor Bu?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim’den Nisa’ya tokat gibi gönderme! Konuya acilen dalış yapan Ogeday ise öyle bir şey dedi ki, yer gök inledi. Barış hayranlarını çileden çıkaran Evrim ise “Ne diyor bu” yorumlarını aldı.