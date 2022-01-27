27 Oca 2022 - 12:36 Güncelleme: 27 Oca 2022 - 12:42
Survivor Evrim’den Nisa’ya Tokat Gibi Gönderme! Ogeday Anında Müdahalede Bulundu! Barış Hayranları Çileden Çıktı! “Ne Diyor Bu?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Evrim’den Nisa’ya tokat gibi gönderme! Konuya acilen dalış yapan Ogeday ise öyle bir şey dedi ki, yer gök inledi. Barış hayranlarını çileden çıkaran Evrim ise “Ne diyor bu” yorumlarını aldı.
Sevilerek takip edilen Survivor yarışmasında yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarını tamamlamıştı. Ödül oyunu için savaş veren ve karınlarını doyurmak isteyen yarışmacılardan Barış parkura çıkınca; ortalık çok fena yıkıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.