Her zaman burçların fiziksel özellikler üzerinde etki gösterdiğinin söylenmesi şaşırtıcı bir astroloji bilgisi oluyor. Ancak özellikle yükselen burçlar, kişilerin fiziksel özelliklerinde belirleyici olmayı başarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları doğuştan çıtı pıtı insanlar olarak dünyaya geliyor. Öte yandan listede yer alan o burçların tam bir sevimlilik abidesi olduklarını söylemek çok da yanlış olmuyor! Peki, hangi burç çıtı pıtıdır? İşte ufacık ve sevimlilik abidesi burçlar…