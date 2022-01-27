Hangi Burç Çıtı Pıtıdır? İşte Ufacık ve Sevimlilik Abidesi Burçlar…
Her zaman burçların fiziksel özellikler üzerinde etki gösterdiğinin söylenmesi şaşırtıcı bir astroloji bilgisi oluyor. Ancak özellikle yükselen burçlar, kişilerin fiziksel özelliklerinde belirleyici olmayı başarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları doğuştan çıtı pıtı oluyor. Sizde çıtı pıtı olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her zaman burçların fiziksel özellikler üzerinde etki gösterdiğinin söylenmesi şaşırtıcı bir astroloji bilgisi oluyor. Ancak özellikle yükselen burçlar, kişilerin fiziksel özelliklerinde belirleyici olmayı başarıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları doğuştan çıtı pıtı insanlar olarak dünyaya geliyor. Öte yandan listede yer alan o burçların tam bir sevimlilik abidesi olduklarını söylemek çok da yanlış olmuyor! Peki, hangi burç çıtı pıtıdır? İşte ufacık ve sevimlilik abidesi burçlar…
27 Oca 2022 - 12:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.