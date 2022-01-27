Hangi Burç İyi Bir Baba Olmayacak? İşte Çocuklarına Uzak Kalabilecek Burçlar…

Her burcun kişilere sağladığı karakteristik özellikler, insanların nasıl bir ebeveyn olacağını da gözler önüne seriyor. Bu bağlamda bazı burçlar, son derece sevgi dolu bir baba olurken, bazı burçlar, iyi bir baba olmak için çok eksik özellikler taşıyor. Öte yandan son derece katı olan o burçların çocuklarından uzak olması da son derece mümkün görünüyor! Peki, hangi burç iyi bir baba olmayacak? İşte çocuklarına uzak kalabilecek burçlar…



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