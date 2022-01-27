Hangi Burç İyi Bir Baba Olmayacak? İşte Çocuklarına Uzak Kalabilecek Burçlar…
Her burcun kişilere sağladığı karakteristik özellikler, insanların nasıl bir ebeveyn olacağını da gözler önüne seriyor. Bu bağlamda bazı burçlar, son derece sevgi dolu bir baba olurken, bazı burçlar, iyi bir baba olmak için çok eksik özellikler taşıyor. Sizde iyi bir baba olamayacak burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun kişilere sağladığı karakteristik özellikler, insanların nasıl bir ebeveyn olacağını da gözler önüne seriyor. Bu bağlamda bazı burçlar, son derece sevgi dolu bir baba olurken, bazı burçlar, iyi bir baba olmak için çok eksik özellikler taşıyor. Öte yandan son derece katı olan o burçların çocuklarından uzak olması da son derece mümkün görünüyor! Peki, hangi burç iyi bir baba olmayacak? İşte çocuklarına uzak kalabilecek burçlar…
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27 Oca 2022 - 12:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.