Son dönemlerde burçların karakterden çok daha fazlasını etkilediği artık her astroloji tutkunu tarafından kabul edilmiş bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları herkesi şaşırtabilecek derecede keko bir tarza düşkün olabiliyor. Kaldı ki, o burçların keko tavırları dahi çekiciliklerinden bir şey kaybetmesini sağlamıyor! Peki, hangi burç keko gibi takılır ama çok çekicidir? İşte giyim tarzı farklı olan burçlar…



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