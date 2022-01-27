Hangi Burç Keko Gibi Takılır Ama Çok Çekicidir? İşte Giyim Tarzı Farklı Olan Burçlar?
Son dönemlerde burçların karakterden çok daha fazlasını etkilediği artık her astroloji tutkunu tarafından kabul edilmiş bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları herkesi şaşırtabilecek derecede keko bir tarza düşkün olabiliyor. Sizde adeta bir Keko gibi takılan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Son dönemlerde burçların karakterden çok daha fazlasını etkilediği artık her astroloji tutkunu tarafından kabul edilmiş bulunuyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları herkesi şaşırtabilecek derecede keko bir tarza düşkün olabiliyor. Kaldı ki, o burçların keko tavırları dahi çekiciliklerinden bir şey kaybetmesini sağlamıyor! Peki, hangi burç keko gibi takılır ama çok çekicidir? İşte giyim tarzı farklı olan burçlar…
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27 Oca 2022 - 12:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.