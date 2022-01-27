Özge Gürel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Çayoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Özge Gürel, yeni projesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda evlilik hazırlığı içerisinde de olan Özge Gürel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Özge Gürel, yeni projesiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Aynı zamanda evlilik hazırlığı içerisinde de olan Özge Gürel, konuyla ilgili merak edilenleri yanıtlamış bulunuyor. Öte yandan Özge Gürel ve sevgilisi arasındaki yaş farkı herkesin dikkatini çekiyor. Peki, Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evli mi? Özge Gürel kaç yaşında? Özge Gürel kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 13:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.