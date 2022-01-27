Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’ten elenen ama gönüllerde şampiyon olan Safanur Bol, özellikle saçlarıyla ve soğuk esprileriyle Masterchef’in konuşulan isimlerinden biri olan Safanur Bol, saçlarını bambaşka bir konuma getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesi neden oldu. İşte Safanur Bol’dan gelen şok değişiklik…

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