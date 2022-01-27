Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Safanur’un mosmor saçları artık yok! Öyle bir şey yaptı ki, Instagram resmen sallandı! “Patlıcan”, “Mor Lahana” olarak anılan Safanur Bol’un son hali dengeleri değiştirdi. Özellikle hayranlarına büyük bir şok yaşayan Safanur Bol’un saçları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’ten elenen ama gönüllerde şampiyon olan Safanur Bol, özellikle saçlarıyla ve soğuk esprileriyle Masterchef’in konuşulan isimlerinden biri olan Safanur Bol, saçlarını bambaşka bir konuma getirdi. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengelerin değişmesi neden oldu. İşte Safanur Bol’dan gelen şok değişiklik…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.