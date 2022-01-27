Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Celal Kopuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Tatlı Kaçıklar isimli dizinin “Seksi Şempanzesi” olarak tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, geçtiğimiz gün yayınladığı bir fotoğraf ile herkesi şoke etti. O fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okuduğunu kanıtlayan Yıldız Kaplan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Tatlı Kaçıklar isimli dizinin “Seksi Şempanzesi” olarak tanınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, geçtiğimiz gün yayınladığı bir fotoğraf ile herkesi şoke etti. O fotoğrafıyla adeta yıllara meydan okuduğunu kanıtlayan Yıldız Kaplan, takipçilerinden binlerce beğeni aldı. Öte yandan Yıldız Kaplan’ın takipçileri o fotoğrafın ardından ünlü ismin yaşını merak etmeye başladı. Peki, Tatlı Kaçıklar'ın seksi şempanzesi Yıldız Kaplan kaç yaşında? Yıldız Kaplan kimdir, aslen nereli? Yıldız Kaplan şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 13:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.