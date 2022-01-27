Emre Karayel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gizem Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin ekranlara veda etmesinin ardından bir süredir ekranlarda gözükmeyen Emre Karayel’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Bir süredir baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Emre Karayel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin ekranlara veda etmesinin ardından bir süredir ekranlarda gözükmeyen Emre Karayel’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Bir süredir baba olmak için gün sayan ünlü oyuncu Emre Karayel, o fotoğraf ile baba olduğunu duyurdu. Öte yandan Emre Karayel’in baba olduğunu öğrenen hayranları, ünlü ismin yaşını merek etmeye başladı. Peki, Emre Karayel kaç yaşında? Emre Karayel kimdir, aslen nereli? Emre Karayel evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.