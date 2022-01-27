Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İlayda Tunçalp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Bu sezon Teşkilat dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Turgut Tunçalp, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı eşinin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turgut Tunçalp ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bu sezon Teşkilat dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Turgut Tunçalp, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı eşinin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turgut Tunçalp, fotoğrafın altına yazdığı sözler ile takipçileri bir hayli etkiledi. Bu fotoğrafın ardından Turgut Tunçalp ile eşi arasındaki yaş farkını merak eden ünlü oyuncunun takipçileri, çifti mercek altına aldı! Peki, Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp kaç yaşında? Turgut Tunçalp kimdir, aslen nereli? Turgut Tunçalp evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 13:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.