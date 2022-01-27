- 27 Oca 2022 - 13:27 G: 27 Oca 2022 - 13:34

Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi İlayda Tunçalp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Bu sezon Teşkilat dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Turgut Tunçalp, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı eşinin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turgut Tunçalp ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bu sezon Teşkilat dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Turgut Tunçalp, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı eşinin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turgut Tunçalp, fotoğrafın altına yazdığı sözler ile takipçileri bir hayli etkiledi. Bu fotoğrafın ardından Turgut Tunçalp ile eşi arasındaki yaş farkını merak eden ünlü oyuncunun takipçileri, çifti mercek altına aldı! Peki, Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp kaç yaşında? Turgut Tunçalp kimdir, aslen nereli? Turgut Tunçalp evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

27 Oca 2022 - 13:27 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Emre Karayel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gizem Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Emre Karayel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gizem Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Celal Kopuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Celal Kopuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali… mask
Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali…
Survivor Evrim’den Nisa’ya Tokat Gibi Gönderme! Ogeday Anında Müdahalede Bulundu! Barış Hayranları Çileden Çıktı! “Ne Diyor Bu?” mask
Survivor Evrim’den Nisa’ya Tokat Gibi Gönderme! Ogeday Anında Müdahalede Bulundu! Barış Hayranları Çileden Çıktı! “Ne Diyor Bu?”
Serenay Sarıkaya’nın Saldırganı Hakkında Şok Gerçek! Yer Gök İnledi, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Deliriyor! Meğer… mask
Serenay Sarıkaya’nın Saldırganı Hakkında Şok Gerçek! Yer Gök İnledi, Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Görenler Deliriyor! Meğer…
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor? mask
Dilan Çiçek Deniz’e Şok Ambargo! Sevgilisi Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Ortalık Karıştı! Taş Üstünde Taş Kalmadı! Neler Oluyor?
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?” mask
Gönül Dağı Dizisinden Asuman Ayrılıyor! O Fotoğrafları Görenler Dizide Bulunmasını İstemedi! “Ben Nasıl Unutacağım Bunları?”
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu… mask
Serenay Sarıkaya’dan Şok Eden Açıklama! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Herkes O Uygulamayı İndiriyor! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Hadise’nin Bahara Düğünü Var! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar Şaşkın Ama Çok Mutlu Oldu! mask
Hadise’nin Bahara Düğünü Var! Öyle Bir Gün Seçtiler Ki, Ortalık Yıkıldı! Meğer O Günde… Duyanlar Şaşkın Ama Çok Mutlu Oldu!
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Bu Kez de Çağatay ve Ender Evleniyor! Dizi Esra Erol’a Döndü, Önüne Gelen Evleniyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Düğün Var! Bu Kez de Çağatay ve Ender Evleniyor! Dizi Esra Erol’a Döndü, Önüne Gelen Evleniyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Emre Karayel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gizem Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Emre Karayel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Gizem Demirci İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Celal Kopuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Celal Kopuz İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Özge Gürel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Çayoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Özge Gürel'in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Serkan Çayoğlu İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali… mask
Masterchef Safanur’un Mosmor Saçları Artık Yok! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Instagram Yıkılıyor! “Patlıcan” Deniyordu Ama Son Hali…
Hangi Burç Keko Gibi Takılır Ama Çok Çekicidir? İşte Giyim Tarzı Farklı Olan Burçlar? mask
Hangi Burç Keko Gibi Takılır Ama Çok Çekicidir? İşte Giyim Tarzı Farklı Olan Burçlar?
Hangi Burç İyi Bir Baba Olmayacak? İşte Çocuklarına Uzak Kalabilecek Burçlar… mask
Hangi Burç İyi Bir Baba Olmayacak? İşte Çocuklarına Uzak Kalabilecek Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status