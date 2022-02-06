Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Eşi İlayda Tunçalp İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Bu sezon Teşkilat dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Turgut Tunçalp, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırtacak bir paylaşım yaptı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı eşinin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan Turgut Tunçalp, fotoğrafın altına yazdığı sözler ile takipçileri bir hayli etkiledi. Bu fotoğrafın ardından Turgut Tunçalp ile eşi arasındaki yaş farkını merak eden ünlü oyuncunun takipçileri, çifti mercek altına aldı! Peki, Teşkilat'ın Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp kaç yaşında? Turgut Tunçalp kimdir, aslen nereli? Turgut Tunçalp evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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