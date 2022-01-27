- 27 Oca 2022 - 13:26 G: 27 Oca 2022 - 13:35

Yargı Dizisinde Engin’in Katili Ortaya Çıktı! Ne Neva, Ne Cüneyt… Kimse O İsmi Aklının Ucundan Bile Geçirmedi; Yeni Cinayet Ortaya Çıktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’de Engin’in katili sonunda ortaya çıktı! Akıllara ilk gelen isimler her ne kadar Neva ve Cüneyt olsa bile bu isimlerin olmadığı ortaya çıktı. Kimsenin aklının ucundan bile geçirmediği o ismin katil olduğu ortaya çıkarken; bir cinayetin daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü.

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Reyting rekorları kıran başarılı dizide Engin’in katili ortalığı karıştırırken; Ceylin ve Ilgaz’ın yakınlaşmaları ise sosyal medyayı sallamıştı. Her bölüm farklı bir heyecanın yaşandığı Yargı dizisinde Engin’in katili ortaya çıktı. Bunun yanında bir cinayetin daha işlenecek olması akılları yerinden etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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