Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ayşecan Tatari İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Yeni sezonda Destan dizisinin Batuga Bey’i olarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Edip Tepeli, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ile herkesin kalbini ısıttı. O fotoğrafın ardından ünlü oyuncuyu mercek altına alan hayranları, Edip Tepeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeni sezonda Destan dizisinin Batuga Bey’i olarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Edip Tepeli, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ile herkesin kalbini ısıttı. O fotoğrafın ardından ünlü oyuncuyu mercek altına alan hayranları, Edip Tepeli’nin yaşıı merak etmeye başladı. Peki, Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli kaç yaşında? Edip Tepeli kimdir, aslen nereli? Edip Tepeli evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…deste
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27 Oca 2022 - 13:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.