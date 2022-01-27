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27 Oca 2022 - 13:35

Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ayşecan Tatari İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Yeni sezonda Destan dizisinin Batuga Bey’i olarak seyirci karşısına çıkmaya başlayan Edip Tepeli, geçtiğimiz gün paylaştığı fotoğraf ile herkesin kalbini ısıttı. O fotoğrafın ardından ünlü oyuncuyu mercek altına alan hayranları, Edip Tepeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...