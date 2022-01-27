Emre Kaya'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Merve Boluğur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan geçtiğimiz gün Merve Boluğur ile görüntülendi. İkili arasında bir aşkın başlayıp başlamadığını merak eden magazin takipçileri ise, iki ünlü isim arasındaki yaş farkı karşısında hayrete düştü. Sizde Emre Kaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan geçtiğimiz gün Merve Boluğur ile görüntülendi. İkili arasında bir aşkın başlayıp başlamadığını merak eden magazin takipçileri ise, iki ünlü isim arasındaki yaş farkı karşısında hayrete düştü! Peki, Emre Kaya kaç yaşında? Emre Kaya kimdir, aslen nereli? Emre Kaya sevgilisi kim, Merve Boluğur ile sevgili mi? İşte, detaylar…
27 Oca 2022 - 14:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.