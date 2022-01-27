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27 Oca 2022 - 14:13

Emre Kaya'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Merve Boluğur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan geçtiğimiz gün Merve Boluğur ile görüntülendi. İkili arasında bir aşkın başlayıp başlamadığını merak eden magazin takipçileri ise, iki ünlü isim arasındaki yaş farkı karşısında hayrete düştü. Sizde Emre Kaya ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...