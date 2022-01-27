Model Berna Arıcı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Kendall Jenner İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Podyumların ünlü isimlerinden biri olan Berna Arıcı, geçtiğimiz gün yağan karın içerisine kendisini attı. Karda çekildiği fotoğraf ve videoda giydiği kombin ile herkesi şoke eden Berna Arıcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Podyumların ünlü isimlerinden biri olan Berna Arıcı, geçtiğimiz gün yağan karın içerisine kendisini attı. Karda çekildiği fotoğraf ve videoda giydiği kombin ile herkesi şoke eden Berna Arıcı, o görüntülerin ardından yaşıyla herkesi merak ettirir hale geldi! Peki, model Berna Arıcı kaç yaşında? Berna Arıcı kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 14:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.