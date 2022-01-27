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27 Oca 2022 - 14:16

Model Berna Arıcı'nın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Kendall Jenner İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan Berna Arıcı, geçtiğimiz gün yağan karın içerisine kendisini attı. Karda çekildiği fotoğraf ve videoda giydiği kombin ile herkesi şoke eden Berna Arıcı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...