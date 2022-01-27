Merih Demiral'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Heidi Lushtaku İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yeşil sahaların bu sezonki etkili isimlerinden biri olan Merih Demiral, şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlere gelmeye başladı. Kendisinden yaşça büyük yabancı bir güzele gönlünü kaptırdığı öğrenilen Merih Demiral ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yeşil sahaların bu sezonki etkili isimlerinden biri olan Merih Demiral, şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlere gelmeye başladı. Kendisinden yaşça büyük yabancı bir güzele gönlünü kaptırdığı öğrenilen Merih Demiral’ın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral kimdir, aslen nereli? Merih Demiral sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
27 Oca 2022 - 14:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.