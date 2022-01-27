Merih Demiral'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Heidi Lushtaku İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Yeşil sahaların bu sezonki etkili isimlerinden biri olan Merih Demiral, şimdilerde yeni sevgilisi ile gündemlere gelmeye başladı. Kendisinden yaşça büyük yabancı bir güzele gönlünü kaptırdığı öğrenilen Merih Demiral’ın yaşı herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Merih Demiral kaç yaşında? Merih Demiral kimdir, aslen nereli? Merih Demiral sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…