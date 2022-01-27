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27 Oca 2022 - 14:28

Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Sırf Dizisi İçin 20 Santim İncelmişti, Öyle İsimlerle Çalışacak Ki… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Buse Varol’un yeni dizisi en sonunda ortaya çıktı! Sırf dizisi için 20 santimden fazla incelmişti ama öyle isimlerle çalışacak ki, görenler delirecek. Sosyal medyayı karıştıran bu durum ise Buse Varol sevenlerini havalara uçurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…