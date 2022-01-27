Buse Varol’un Yeni Dizisi Belli Oldu! Sırf Dizisi İçin 20 Santim İncelmişti, Öyle İsimlerle Çalışacak Ki… Sosyal Medya Karıştı! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Buse Varol’un yeni dizisi en sonunda ortaya çıktı! Sırf dizisi için 20 santimden fazla incelmişti ama öyle isimlerle çalışacak ki, görenler delirecek. Sosyal medyayı karıştıran bu durum ise Buse Varol sevenlerini havalara uçurdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı isim yeni dizisi için incecik kaldığını her hafta paylaşmıştı. Hedefinin 34 beden olduğunu açıklayan Buse Varol, kısa bir süre önce boşanma iddialarına net bir yanıt vermişti. Sık sık eşiyle boşanma iddialarıyla gündeme gelen Buse Varol, her seferinde bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdi ise güzel oyuncu Buse Varol’un yer alacağı dizinin ilk detayları ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.