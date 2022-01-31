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31 Oca 2022 - 20:02

Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yeniden Geliyor! Sırf 10 Dakikalık Sahne İçin Anlaşma İmzalandı! Züleyha Heyecandan Yığılacak…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya yeniden Demir geliyor! Sırf 10 dakika ekranlarda olacağı düşünülen Demir Yaman hayranları bu haber karşısında ise havalara zıpladı! Züleyha’nın hış diye yığılacağı gündeme bomba gibi düşerken; Demir Yaman karakterinin gelecek olması ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…