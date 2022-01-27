Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Demir Yeniden Geliyor! Sırf 10 Dakikalık Sahne İçin Anlaşma İmzalandı! Züleyha Hış Diye Yığılacak…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’ya yeniden Demir geliyor! Sırf 10 dakika ekranlarda olacağı düşünülen Demir Yaman hayranları bu haber karşısında ise havalara zıpladı! Züleyha’nın hış diye yığılacağı gündeme bomba gibi düşerken; Demir Yaman karakterinin gelecek olması ise nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Gelen son bölümüyle ağızları açık bırakan başarılı yapım, Demir Yaman’dan sonra eski gücünü kaybetmişti. Dizinin son kalesi olan Demir Yaman’ın çıkışının ardından diziye İbrahim Çelikkol katılmıştı. Peki, Demir Yaman nasıl geri dönüyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.