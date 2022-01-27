Şok Market Dur Durak Bilmiyor! Dolar’a Elinin Tersiyle Çarptı; Peynir, Tuvalet Kağıdı, Deterjan Diplerde! Yetişen Alacak!
Son zamanlarda yapılan zamlar; vatandaşın cebine kor alevler düşürmüştü. Özellikle çocuklu aileler gelen zamlarla birlikte uygun fiyatlı market arayışına girmişti. Hemen hemen her market ise belirli bir indirim yapmış ve vatandaşın yanında olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Şok Market dur durak bilmediğini resmen gösterdi. Peki, Şok Market, hangi ürünlerde indirim yaptı?
Dolar kurundaki inanılmaz artış; marketteki etiket fiyatlarına doğrudan yansımıştı ama Şok Market öyle bir indirim yaptı ki, resmen elinin tersiyle çarptı. Peynir, tuvalet kağıdı, deterjan gibi çeşitli temel ihtiyaçlarda muhteşem indirim yapan Şok Market, tüm ürünlerinin sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonları şok içerisinde bırakan Şok Market’in indirim uyguladığı ürünler ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.