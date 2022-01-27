- 27 Oca 2022 - 15:16 G: 27 Oca 2022 - 15:18

Şok Market Dur Durak Bilmiyor! Dolar’a Elinin Tersiyle Çarptı; Peynir, Tuvalet Kağıdı, Deterjan Diplerde! Yetişen Alacak!

Son zamanlarda yapılan zamlar; vatandaşın cebine kor alevler düşürmüştü. Özellikle çocuklu aileler gelen zamlarla birlikte uygun fiyatlı market arayışına girmişti. Hemen hemen her market ise belirli bir indirim yapmış ve vatandaşın yanında olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Şok Market dur durak bilmediğini resmen gösterdi. Peki, Şok Market, hangi ürünlerde indirim yaptı?

Dolar kurundaki inanılmaz artış; marketteki etiket fiyatlarına doğrudan yansımıştı ama Şok Market öyle bir indirim yaptı ki, resmen elinin tersiyle çarptı. Peynir, tuvalet kağıdı, deterjan gibi çeşitli temel ihtiyaçlarda muhteşem indirim yapan Şok Market, tüm ürünlerinin sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonları şok içerisinde bırakan Şok Market’in indirim uyguladığı ürünler ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2022 - 15:16 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür... mask
Migros Marketten Şok İndirim; Un, Sıvıyağ, Salça, Pirinç, Et Fiyatları… Dibe Vurdu, Markete Akın Akın Koşuldu! Bu Fiyatlar Baş Döndürür...
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı… mask
Tarım Kredi Market Yaptı Yapacağını! Zam, Dolar, Euro Hiçbir Şey Dinlemiyor! Çay, Deterjan, Salça Her Şey Yok Pahasına! Stoklarla Sınırlı…
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Sadece 23 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana… mask
A101 Market Ayçiçek Yağında Muhteşem İndirim Yaptı! Sadece 23 Liraya Litre Litre Alacaksınız! Çaydan Deterjana…
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak! mask
Tarım Kredi Market En Sonunda Çıldırdı! Dolar, Euro Dinlemiyor! Makarna, Çay, Tavuk Salça… Peynir Bile 13 Lira! Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak!
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu! mask
A101 Market Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Görenler Şok Oldu! Ayçiçek Yağında Tokat Gibi İndirim! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu!
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
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