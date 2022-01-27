Şok Market Dur Durak Bilmiyor! Dolar’a Elinin Tersiyle Çarptı; Peynir, Tuvalet Kağıdı, Deterjan Diplerde! Yetişen Alacak!

Dolar kurundaki inanılmaz artış; marketteki etiket fiyatlarına doğrudan yansımıştı ama Şok Market öyle bir indirim yaptı ki, resmen elinin tersiyle çarptı. Peynir, tuvalet kağıdı, deterjan gibi çeşitli temel ihtiyaçlarda muhteşem indirim yapan Şok Market, tüm ürünlerinin sınırlı sayıda olduğunu da duyurdu. Milyonları şok içerisinde bırakan Şok Market’in indirim uyguladığı ürünler ise merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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