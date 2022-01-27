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27 Oca 2022 - 15:39

Masterchef Somer Şef Yarışmadan Ayrıldığını Duyurdu! Sebebini Tek Tek Açıkladı! Yerine Gelecek Şef İçin Çalışma Başladı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını bir kez daha parlatan Somer Sivrioğlu, sosyal medya paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Yarışmadan ayrıldığına yorumlanan bu paylaşımda ise sebepler tek tek açıklandı. Yerine gelecek olan şef için Acun Medya’nın çalışmalara başladığı ise yine görüşler arasında yerini aldı. Peki, neler oluyor?