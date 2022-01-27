Masterchef Somer Şef Yarışmadan Ayrıldığını Duyurdu! Sebebini Tek Tek Açıkladı! Yerine Gelecek Şef İçin Çalışma Başladı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını bir kez daha parlatan Somer Sivrioğlu, sosyal medya paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Yarışmadan ayrıldığına yorumlanan bu paylaşımda ise sebepler tek tek açıklandı. Yerine gelecek olan şef için Acun Medya’nın çalışmalara başladığı ise yine görüşler arasında yerini aldı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü keyifle izlenmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışma 4. Sezonunu da tamamlamıştı. Eren Kaşıkçı’nın şampiyon olduğu sezon kapanışıyla reyting rekorlarını kırmıştı. Masterchef jürisi olarak ekranlara gelen Somer Sivrioğlu’nun ise yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşım dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.