- 30 Oca 2022 - 09:01 G: 30 Oca 2022 - 09:05

Masterchef Somer Şef'ten Şok Eden Ayrılık Kararı! Yarışmadan Ayrılma Sebebini Tek Tek Açıkladı! Yerine Gelecek Şef İçin Çalışma Başladı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını bir kez daha parlatan Somer Sivrioğlu, sosyal medya paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Yarışmadan ayrıldığına yorumlanan bu paylaşımda ise sebepler tek tek açıklandı. Yerine gelecek olan şef için Acun Medya’nın çalışmalara başladığı ise yine görüşler arasında yerini aldı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının her bölümü keyifle izlenmişti. Dikkatleri üzerine çeken yarışma 4. Sezonunu da tamamlamıştı. Eren Kaşıkçı’nın şampiyon olduğu sezon kapanışıyla reyting rekorlarını kırmıştı. Masterchef jürisi olarak ekranlara gelen Somer Sivrioğlu’nun ise yarışmadan sonra yapmış olduğu paylaşım dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Oca 2022 - 09:01 Ankara- Yaşam

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