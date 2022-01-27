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27 Oca 2022 - 15:56

Kanal D’den Sadakatsiz Dizisine Flaş Karar! Kimse Bu Kadar Erken Olacağını Düşünmemişti… Yayın Akışından Kaldırılmıştı, Yapım Açıklamasın Yaptı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz için karar çıktı. Kimse bu kadar erken olacağını düşünmemişti ama açıklanan yapım kararı; dengeleri değiştirdi. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, dün akşam ekranlara gelmeyince; kafalarda soru işaretleri artmıştı ama bu karar çok sarsıcı oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…