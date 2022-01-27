Kanal D’den Sadakatsiz Dizisine Flaş Karar! Kimse Bu Kadar Erken Olacağını Düşünmemişti… Yayın Akışından Kaldırılmıştı, Yapım Açıklamasın Yaptı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz için karar çıktı. Kimse bu kadar erken olacağını düşünmemişti ama açıklanan yapım kararı; dengeleri değiştirdi. Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizi, dün akşam ekranlara gelmeyince; kafalarda soru işaretleri artmıştı ama bu karar çok sarsıcı oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Sadakatsiz dizisi, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Her bölüm farklı bir heyecanın yaşandığı Sadakatsiz dizisi, yılbaşı arasından sonra bir bölüm yayınlanmıştı. Ekranlarda uzun bir süredir bulunmayan Sadakatsiz dizisiyle tam özlem gidermek isteyen seyirci büyük şoku televizyonlarını açınca yaşamıştı. Peki, şimdi Kanal D tarafından çıkan Sadakatsiz kararı ne oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.