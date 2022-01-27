Survivor Panorama Sunucularına Verilen Para Şok Etti! Acun Ilıcalı Önce Şeyma’ya Sonra Kardeşine Ödeme Çıkıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, bu yıl All Star olarak heyecanı ekranlara taşımaya başlamıştı. Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama sunucuları ise sözleriyle sık sık gündeme düşüyordu. Acun Ilıcalı’nın Survivor Panorama sunucularına verdiği ücretler ise şok etti. Verilen maaşlar ise havada uçuşunca; “Acun önce Şeyma’ya sonra Kübra’ya ödeme çıkıyor” yorumları yapıldı. 10 binlerin hatta 20 binlerin havada uçuştuğu ücretler ise dudakları uçuklattı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncelinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmayı yorumlayan isimler ise All Star dönemiyle değişmişti. Panorama ekibine katılan isim Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi olan Kübra Açıl olmuştu. Bu durum büyük bir şok yaşatırken; birçok kişi ise bu duruma tepki göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.