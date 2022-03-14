- 14 Mar 2022 - 11:11 G: 14 Mar 2022 - 11:12

Survivor Panorama Sunucularının Kazançları Dudak Uçuklattı! Acun Ilıcalı En Fazla Şeyma’nın Kardeşine Ödeme Yapıyor! 10 Binler, 20 Binler, 30 Binler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, bu yıl All Star olarak heyecanı ekranlara taşımaya başlamıştı. Survivor All Star yarışmasını yorumlayan Panorama sunucuları ise sözleriyle sık sık gündeme düşüyordu. Acun Ilıcalı’nın Survivor Panorama sunucularına verdiği ücretler ise şok etti. Verilen maaşlar ise havada uçuşunca; “Acun önce Şeyma’ya sonra Kübra’ya ödeme çıkıyor” yorumları yapıldı. 10 binlerin hatta 20 binlerin havada uçuştuğu ücretler ise dudakları uçuklattı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncelinden daha heyecanlı geçiyordu. Yarışmayı yorumlayan isimler ise All Star dönemiyle değişmişti. Panorama ekibine katılan isim Şeyma Subaşı’nın kız kardeşi olan Kübra Açıl olmuştu. Bu durum büyük bir şok yaşatırken; birçok kişi ise bu duruma tepki göstermişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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14 Mar 2022 - 11:11 Ankara- Yaşam

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