Masterchef Dilara Hastanelik Oldu! Başına Gelen Bela Sevmeyenini Bile Hüngür Hüngür Ağlattı! Yürekler Yanıyor, Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran hastanelik oldu! Başında gelen bela sevmeyenlerini bile hüngür hüngür ağlatan başarılı şef adayı yürekleri yaktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte milyonların ağzını açık bırakan bu durum!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, sevenlerinin gönüllerinde şampiyon olmuştu. Masterchef yarışmasında sık sık Sergen’le uyumlarından dolayı yakıştırılan çift, yarışma sonrasında sadece arkadaş olduklarını duyurmuşlardı. İkili arasındaki uyum halen konuşulmaya devam ederken; Dilara Başaran’dan acı haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.