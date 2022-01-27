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27 Oca 2022 - 16:55

Masterchef Dilara Hastanelik Oldu! Başına Gelen Bela Sevmeyenini Bile Hüngür Hüngür Ağlattı! Yürekler Yanıyor, Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran hastanelik oldu! Başında gelen bela sevmeyenlerini bile hüngür hüngür ağlatan başarılı şef adayı yürekleri yaktı. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte milyonların ağzını açık bırakan bu durum!