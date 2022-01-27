27 Oca 2022 - 17:28 Güncelleme: 27 Oca 2022 - 17:41
Survivor All Star’a Gelecek Olan Yedekler İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sır Gibi Saklamıştı Ama Büyük Patlak Verildi! Kıyamet, Kaos, Cehennem…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’a gelecek olan yedekler ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı kadro resmen açıklandı. Büyük bir patlakla ortaya çıkan bu durum ise akıllara üç etkiyi getirdi. Kıyamet, kaos, cehennem…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelinmişti. Hem dokunulamaz hem de elemenin yaşandığı Survivor All Star’a gelecek olan üç isim ortaya çıktı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.