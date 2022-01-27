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27 Oca 2022 - 17:28

Survivor All Star’a Gelecek Olan Yedekler İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sır Gibi Saklamıştı Ama Büyük Patlak Verildi! Kıyamet, Kaos, Cehennem…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’a gelecek olan yedekler ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı kadro resmen açıklandı. Büyük bir patlakla ortaya çıkan bu durum ise akıllara üç etkiyi getirdi. Kıyamet, kaos, cehennem…