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27 Oca 2022 - 17:54

Müge Anlı’da Yumruklu Saldırı! Sakince Ayağa Kalktı, Boğazına Yapıştı! Rahmi Özkan Artık Kalpten Gidecek! 19 Yaşında Kıza 42 Yaşındaki…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da skandal bir yumruklu kavga yaşandı. Sakince ayağa kalkan dede, torununu kandırdığını iddia ettiği ismin boğazına yapıştı. Rahmi Özkan bu durumdan çok etkilenirken; birçok kişi ise “Kalpten gidecek” yorumlarında bulundu. 19 yaşındaki kızı, 42 yaşındaki adama…