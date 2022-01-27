Müge Anlı’da Yumruklu Saldırı! Sakince Ayağa Kalktı, Boğazına Yapıştı! Rahmi Özkan Artık Kalpten Gidecek! 19 Yaşında Kıza 42 Yaşındaki…
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı’da skandal bir yumruklu kavga yaşandı. Sakince ayağa kalkan dede, torununu kandırdığını iddia ettiği ismin boğazına yapıştı. Rahmi Özkan bu durumdan çok etkilenirken; birçok kişi ise “Kalpten gidecek” yorumlarında bulundu. 19 yaşındaki kızı, 42 yaşındaki adama…
Sevilerek takip edilen Müge Anlı’nın programına katılan acılı baba, kızını üniversiteye okumaya gönderdiğini, elinde avucunda ne varsa verdiğini dile getirdi. Müge Anlı ise 19 yaşındaki kızın 42 yaşındaki adama kaçtığını öğrenince yıkıldı. Anne ve babasına sarılan Fahriye isimli 19 yaşındaki kızın 42 yaşındaki eşi gelince…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.