Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Oca 2022 - 18:28

Masterchef Hülya ve Hasan Evlendi Mi? Düğün Dernek Patladı, Stüdyo Karıştı! Hasan’ın Sevenleri Yıkıldı, “Gitti Gözümün Nuru”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yarışmada adını sık sık duyurduğu Hülya Acar’la evleneceğini söylemişti. İkilinin hayranları ise “Hasan ve Hülya evlendi mi?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Düğün derneğin patlayacağı ortaya çıkarken; stüdyo resmen karıştı. Hasan’ın sevenleri yıkılırken; hayranları ise “Gitti gözümün nuru” yorumunda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…