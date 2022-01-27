- 27 Oca 2022 - 18:28 G: 27 Oca 2022 - 18:37

Masterchef Hülya ve Hasan Evlendi Mi? Düğün Dernek Patladı, Stüdyo Karıştı! Hasan’ın Sevenleri Yıkıldı, “Gitti Gözümün Nuru”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Hasan Biltekin, gündeme bomba gibi düştü. Yarışmada adını sık sık duyurduğu Hülya Acar’la evleneceğini söylemişti. İkilinin hayranları ise “Hasan ve Hülya evlendi mi?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Düğün derneğin patlayacağı ortaya çıkarken; stüdyo resmen karıştı. Hasan’ın sevenleri yıkılırken; hayranları ise “Gitti gözümün nuru” yorumunda bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının final tarihinde; Hasan Biltekin, Eren Kaşıkçı ile mücadele vermişti. Eren Kaşıkçı şampiyon olurken; Hasan Biltekin ise ikinci olmuştu. Sadece ikinci olmayan Masterchef yarışmacısı aynı zamanda gönüllerinde şampiyonu olmuştu. Yarışmada sık sık adını dile getirdiği Doktor Hülya ile evleneceğini açıklayan Hasan Biltekin’in evlenip; evlenmediği merak konusu oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Oca 2022 - 18:28 Ankara- Yaşam

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