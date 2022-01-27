27 Oca 2022 - 18:56 Güncelleme: 27 Oca 2022 - 19:02
Alişan’dan Kavga Çıkaracak Sert Sözler! Kardeşinin Ölümünden Sonra Sessiz Kalmıştı, İlk Kez Açıkladı! Meğer 12 Gün Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan kavga çıkaracak sözler arka arkaya geldi. Kardeşinin ölümünden hemen sonra yaşananlar hakkında sessiz kalan Alişan, ilk kez açıkladı. Meğer kardeşinin cenazesinden tam 12 gün sonra…
Geçtiğimiz günlerde Alişan, bir röportaja katılmış ve kardeşi hakkında yürek yakan sözlere yer vermişti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.