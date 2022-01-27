Alişan’dan Kavga Çıkaracak Sert Sözler! Kardeşinin Ölümünden Sonra Sessiz Kalmıştı, İlk Kez Açıkladı! Meğer 12 Gün Sonra…

Geçtiğimiz günlerde Alişan, bir röportaja katılmış ve kardeşi hakkında yürek yakan sözlere yer vermişti. Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise dengeleri değiştirmişti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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