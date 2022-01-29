Anasayfa/

Foto Galeri/

29 Oca 2022 - 23:40

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Finale Yaklaştı! Nalan Hastaneye; Sedat Cezaevine… Rezil Rüsva Oldu; Hüngür Hüngür Ağladı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Sedat resmen ayrılıyor! Nalan’ın hamilelik haberinin ardından; Sedat’ın başına gelen bela cezaevi kapısını araladı. Karısının önünde rezil rüsva olan Sedat; hüngür hüngür ağladı! Ağızları açık bırakan bu anlar ise Camdaki Kız dizisine damgasını vurdu. Peki, Camdaki Kız dizisinden Sedat ayrılacak mı?