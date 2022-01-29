Camdaki Kız Dizisinde Sedat Finale Yaklaştı! Nalan Hastaneye; Sedat Cezaevine… Rezil Rüsva Oldu; Hüngür Hüngür Ağladı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinden Sedat resmen ayrılıyor! Nalan’ın hamilelik haberinin ardından; Sedat’ın başına gelen bela cezaevi kapısını araladı. Karısının önünde rezil rüsva olan Sedat; hüngür hüngür ağladı! Ağızları açık bırakan bu anlar ise Camdaki Kız dizisine damgasını vurdu. Peki, Camdaki Kız dizisinden Sedat ayrılacak mı?
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gündeme bomba gibi düşen Camdaki Kız dizisinde ise skandal bir olay koptu. Dikkatleri üzerine çeken bu olay ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.