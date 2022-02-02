Alişan ve Buse Varol’un Arası Mı Bozuk? Sosyal Medya Paylaşımı Boşanma İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi! Büyük Aşka Gölge…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal gönderme geldi. Yeri yerinden oynatan bu paylaşımda yazan sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi depresyon sorularını arka arkaya getirirken; yazıyı görenler ise “Yok artık” yorumlarını aldı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Buse Varol’un FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan “Son Nefesime Kadar” isimli dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Dizisi için kısa sürede eriyip biten Buse Varol, incecik kaldığını; hedefinin 34 beden olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Buse Varol’dan şok paylaşım resmen geldi!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.