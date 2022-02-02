- 02 Şub 2022 - 16:25 G: 02 Şub 2022 - 16:52

Alişan ve Buse Varol’un Arası Mı Bozuk? Sosyal Medya Paylaşımı Boşanma İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi! Büyük Aşka Gölge…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal gönderme geldi. Yeri yerinden oynatan bu paylaşımda yazan sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi depresyon sorularını arka arkaya getirirken; yazıyı görenler ise “Yok artık” yorumlarını aldı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Buse Varol’un FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan “Son Nefesime Kadar” isimli dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Dizisi için kısa sürede eriyip biten Buse Varol, incecik kaldığını; hedefinin 34 beden olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Buse Varol’dan şok paylaşım resmen geldi!

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02 Şub 2022 - 16:25 Ankara- Yaşam

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