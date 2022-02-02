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02 Şub 2022 - 16:25

Alişan ve Buse Varol’un Arası Mı Bozuk? Sosyal Medya Paylaşımı Boşanma İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi! Büyük Aşka Gölge…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal gönderme geldi. Yeri yerinden oynatan bu paylaşımda yazan sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi depresyon sorularını arka arkaya getirirken; yazıyı görenler ise “Yok artık” yorumlarını aldı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?