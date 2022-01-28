- 28 Oca 2022 - 10:57 G: 28 Oca 2022 - 11:09

Buse Varol’dan Skandal Gönderme! Yer Yerinden Oynadı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Depresyon Soruları Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal gönderme geldi. Yeri yerinden oynatan bu paylaşımda yazan sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi depresyon sorularını arka arkaya getirirken; yazıyı görenler ise “Yok artık” yorumlarını aldı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?

Yakın zamanda ekranlara gelecek olan Buse Varol’un FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan “Son Nefesime Kadar” isimli dizide rol alacağı ortaya çıkmıştı. Dizisi için kısa sürede eriyip biten Buse Varol, incecik kaldığını; hedefinin 34 beden olduğunu duyurmuştu. Şimdi ise Buse Varol’dan şok paylaşım resmen geldi!

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28 Oca 2022 - 10:57 Ankara- Yaşam

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