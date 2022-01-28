Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Oca 2022 - 10:57

Buse Varol’dan Skandal Gönderme! Yer Yerinden Oynadı, Öyle Bir Şey Dedi Ki… Depresyon Soruları Arka Arkaya Geliyor… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan skandal gönderme geldi. Yeri yerinden oynatan bu paylaşımda yazan sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi depresyon sorularını arka arkaya getirirken; yazıyı görenler ise “Yok artık” yorumlarını aldı. Peki, Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?