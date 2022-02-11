En Yavaş İş Yapan Burçlar Hangisidir? İşte Kaplumbağa Hızında Olan O Burçlar...
İnsan davranışlarının nedenleri her yıl binlerce bilim dalı ve yaklaşım tarafından araştırılmaya hala devam ediyor. Astroloji de bu araştırmalarını gün ve gün artıran alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda yeni bir araştırmaya imza atmış olan astrologlar, bazı burcun insanlarının teoriden öteye gidemediğini gözler önüne sermiş bulunuyor. Sizde Teoriden bir türlü pratiğe geçemeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İnsan davranışlarının nedenleri her yıl binlerce bilim dalı ve yaklaşım tarafından araştırılmaya hala devam ediyor. Astroloji de bu araştırmalarını gün ve gün artıran alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda yeni bir araştırmaya imza atmış olan astrologlar, bazı burcun insanlarının teoriden öteye gidemediğini gözler önüne sermiş bulunuyor! Peki, teoriden pratiğe geçemeyen burçlar hangisidir? İşte adaletten bahsedip, esaretten kurtulamayan o burçlar...
11 Şub 2022 - 22:47 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.