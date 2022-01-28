Çocuk yetiştirmenin dünyanın en zor işlerinden biri olduğuna dair elbette hiç kimsenin şüphesi bulunmuyor. Ancak, her burcun insanı fedakar bir ebeveyn olmak için uygun olan kişiler olarak dünyaya gelmiyor. Bunun yanı sıra Zodyak kuşağının üç burcu ise, her şeyi çocukları için yapan tam bir fedakar ebeveyn olarak yaşamını sürdürüyor! Peki, aman ben yaşamadın çocuklarım yaşasın diyen burçlar hangisidir? İşte en fedakar o burçlar...



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