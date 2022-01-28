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28 Oca 2022 - 11:24

Survivor Batuhan Karacakaya’da Sabrının Sonuna Geldi! Utanmadan, Sıkılmadan Öyle Bir Hakaret Etti Ki… Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya sabrının sonuna geldi. Utanmadan, sıkılmadan öyle şeyler konuşulmaya başlandı ki, görenler delirdi. Batuhan ve Berkan arasında gerilim artarken; Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde skandal bir olay yaşandı. Batuhan ise duydukları karşısında adeta şok oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…