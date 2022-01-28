Survivor Batuhan Karacakaya’da Sabrının Sonuna Geldi! Utanmadan, Sıkılmadan Öyle Bir Hakaret Etti Ki… Acun Ilıcalı’nın Gözleri Önünde…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Batuhan Karacakaya sabrının sonuna geldi. Utanmadan, sıkılmadan öyle şeyler konuşulmaya başlandı ki, görenler delirdi. Batuhan ve Berkan arasında gerilim artarken; Acun Ilıcalı’nın gözleri önünde skandal bir olay yaşandı. Batuhan ise duydukları karşısında adeta şok oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Batuhan ve Berkan arasında skandal bir kıyamet kopmuştu. Parkur alanında çıkan sorunlar dengeleri değiştirirken; Berkan ve Batuhan arasında önce “Elini indir” daha sonra ise “Efendi ol” kavgası çıktı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.