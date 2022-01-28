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28 Oca 2022 - 11:33

Dışı Seni İçi Beni Yakan Burçlar Hangisidir? İşte Dış Görünüşü Farklı O Burçlar...

Her insan ne yazık ki göründüğü gibi olmuyor. Söz konusu insan davranışları olduğunda şüphesiz en çok ipucu veren şey kişilerin burcu oluyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları, her zaman göründüğünden çok daha farklı kişiler olarak yaşamını sürdürüyor. Sizde dışı seni içi beni yakan tarzda olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...