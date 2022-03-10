Bencil ve Çıkarcı Burçlar Hangisidir? İşte İşi Düşünce Alo Diyecek O Burçlar...

İnsana has duygulardan biri olan merhamet, ne yazık ki herkeste aynı ölçüde bulunmuyor. Söz konusu merhamet gibi insani bir duygu olduğunda ise, burçlar kişiler hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları merhamet ne onu dahi bilmeyecek kadar bencil ve çıkarcı oluyor! Peki, merhamet ayarları bozuk burçlar hangisidir? İşte bencil, çıkarca o burçlar...



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