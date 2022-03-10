Bencil ve Çıkarcı Burçlar Hangisidir? İşte İşi Düşünce Alo Diyecek O Burçlar...
İnsana has duygulardan biri olan merhamet, ne yazık ki herkeste aynı ölçüde bulunmuyor. Söz konusu merhamet gibi insani bir duygu olduğunda ise, burçlar kişiler hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Sizde Merhamet ayarları sorunlu olan ve vicdansızlık yapan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İnsana has duygulardan biri olan merhamet, ne yazık ki herkeste aynı ölçüde bulunmuyor. Söz konusu merhamet gibi insani bir duygu olduğunda ise, burçlar kişiler hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları merhamet ne onu dahi bilmeyecek kadar bencil ve çıkarcı oluyor! Peki, merhamet ayarları bozuk burçlar hangisidir? İşte bencil, çıkarca o burçlar...
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10 Mar 2022 - 11:38 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.