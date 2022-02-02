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02 Şub 2022 - 21:51

Yargı Oyuncusundan Yürek Sızlatan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Eren Komiser, gündeme bomba gibi düştü. Kahreden açıklamalarda bulunan Uğur Aslan, sözlerine devam bile edemedi. Boğazlarda düğüm yaratan isim, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…