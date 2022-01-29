29 Oca 2022 - 23:58
Yargı Oyuncusundan Yürek Yakan Sözler! Daha Fazla Konuşmadı, Boğazda Düğüm Yarattı! Açıklaması Olay Yarattı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da yer alan Eren Komiser, gündeme bomba gibi düştü. Kahreden açıklamalarda bulunan Uğur Aslan, sözlerine devam bile edemedi. Boğazlarda düğüm yaratan isim, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine hayat veren Uğur Aslan, hayranlarını paramparça bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.