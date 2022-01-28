Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Ayrılıyor! Kadir’den Sonra Bu Ayrılık Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den bir ismin daha ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kadir’den sonra yaşanacak vedaların ardı arkası kesilmiyorken; bu veda ise oyuncunun sevenlerini derinden sarstı. Birçok kişi ise böyle bir durumla karşılaşırsa; televizyonları yumruklayacağını dile getirdi ama resmen son konuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin kaderi ise 29. Bölümle birlikte değişmişti. Diziye 29. Bölümde ise Kadir ve Melisa diziye veda etmişti. Bu durum tepkilere neden olurken; halen gözler Kadir ve Melisa’yı ararken bir ayrılık daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Sarı olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.