- 29 Oca 2022 - 23:56

Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Veda Ediyor! Kadir’den Sonra Daha Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den bir ismin daha ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kadir’den sonra yaşanacak vedaların ardı arkası kesilmiyorken; bu veda ise oyuncunun sevenlerini derinden sarstı. Birçok kişi ise böyle bir durumla karşılaşırsa; televizyonları yumruklayacağını dile getirdi ama resmen son konuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Ahu Yağtu ve Yiğit Koçak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin kaderi ise 29. Bölümle birlikte değişmişti. Diziye 29. Bölümde ise Kadir ve Melisa diziye veda etmişti. Bu durum tepkilere neden olurken; halen gözler Kadir ve Melisa’yı ararken bir ayrılık daha yaşanacağı gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Oca 2022 - 23:56 Ankara- Yaşam

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