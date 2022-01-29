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29 Oca 2022 - 23:56

Kardeşlerim Dizisinden Bir İsim Daha Veda Ediyor! Kadir’den Sonra Daha Çok Acıtacak! Seyirci Televizyonları Yumruklayacak, Son Nokta!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’den bir ismin daha ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Kadir’den sonra yaşanacak vedaların ardı arkası kesilmiyorken; bu veda ise oyuncunun sevenlerini derinden sarstı. Birçok kişi ise böyle bir durumla karşılaşırsa; televizyonları yumruklayacağını dile getirdi ama resmen son konuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…