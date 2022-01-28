Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Ünlüler takımı birbirine girdi. Batuhan ve Mert arasında çıkan skandal kavga; hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Kameraların önünde öyle bir şey dediler ki; birçok kişi bu sözlerin çok ağır olduğunu ve ekranlarda yayınlanmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Adada ortalık çok fena bir hale gelirken; Mert’in sözleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Yarışmada eleme adayı olan 4 isimden ise birisi adaya ve hayallerine veda etmişti. Ayşıl, Mert, Sercan ve Berna arasından Ayşıl hayallerine veda ederken; Mert ise konseyde skandal sözlere yer vermişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.