Anasayfa/

Foto Galeri/

28 Oca 2022 - 14:22

Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Ünlüler takımı birbirine girdi. Batuhan ve Mert arasında çıkan skandal kavga; hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Kameraların önünde öyle bir şey dediler ki; birçok kişi bu sözlerin çok ağır olduğunu ve ekranlarda yayınlanmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Adada ortalık çok fena bir hale gelirken; Mert’in sözleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…