- 28 Oca 2022 - 14:22 G: 28 Oca 2022 - 14:23

Survivor Ünlüler Takımı Birbirine Girdi! Batuhan ve Mert Kameraların Önünde Öyle Bir Şey Dedi Ki… Ekranlara Gelmeyebilir; Ortalık Çok Fena!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da Ünlüler takımı birbirine girdi. Batuhan ve Mert arasında çıkan skandal kavga; hayranlarını şok içerisinde bıraktı. Kameraların önünde öyle bir şey dediler ki; birçok kişi bu sözlerin çok ağır olduğunu ve ekranlarda yayınlanmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Adada ortalık çok fena bir hale gelirken; Mert’in sözleri ise ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü geçtiğimiz günlerde ekranlara gelmişti. Yarışmada eleme adayı olan 4 isimden ise birisi adaya ve hayallerine veda etmişti. Ayşıl, Mert, Sercan ve Berna arasından Ayşıl hayallerine veda ederken; Mert ise konseyde skandal sözlere yer vermişti. Peki, neler oluyor?

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28 Oca 2022 - 14:22 Ankara- Yaşam

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